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"الجمعيات الأهلية" يدين بيان الكونجرس الأمريكي.. ويؤكد: المنظمات تزاول نشاطها بحرّية

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"الجمعيات الأهلية" يدين بيان الكونجرس الأمريكي.. ويؤكد: المنظمات تزاول نشاطها بحرّية "الجمعيات الأهلية" يدين بيان الكونجرس الأمريكي.. ويؤكد: المنظمات تزاول نشاطها بحرّية

مصراوي Masrawy

03:05 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

أدان مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، البيان الصادر عن الكونجرس الأمريكي والذي يمثل تدخلا في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة ويحكمها قيادة وطنية مخلصة منتخبة من جموع المواطنين وأيضاً تتمتع باستقلال القضاء المصري الشامخ وسلطة تشريعية منتخبة ومعبرة عن المواطنين .

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية ملتزمة باحترام الشئون الداخلية لكل دول العالم وعدم تدخل في شئون أي دولة، ومن منطلق ذلك أن الدولة المصرية ترفض بكل قوة أي تدخل في شئونها الداخلية.

وأوضح الاتحاد أن منظمات العمل الأهلي في والتي تنعم بالحرية في مزاولة نشاطها دون أي ضغوط أو قيود، تعلن رفضها للبيان الصادر عن الكونجرس الأمريكي ودعمها للقيادة الدولة المصرية .

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