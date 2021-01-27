رئيس المعاهد الأزهرية يبحث مع رؤساء المناطق الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

اجتمع الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الأربعاء، مع رؤساء المناطق (أونلاين) تطبيقًا لمراعاة الإجراءات الاحترازية وحرصًا على التباعد الاجتماعي.

وتناول الاجتماع الاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني، ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على التفعيل الكامل لمنظومة التعليم الإلكتروني، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المناطق.

حضر الاجتماع، الشيخ أيمن عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ احمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، ورئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وفايز نصر مدير عام الكمبيوتر التعليمي، والدكتورة نوال حسني مدير عام التربية الرياضية.