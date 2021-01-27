الوزيرة تتحدث عن بلد آخر.. برلمانيون يهاجمون بيان وزيرة الثقافة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وجه أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقادات متعددة إلى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، للقصور في عمل الوزارة؛ لا سيما في الصعيد، فضلًا عن غياب خطة متعددة الأبعاد لمواجهة التطرف الفكري وعدم تطوير الخطة الخاصة بدعم العلاقات المصرية- الإفريقية، والدور المحدود لقصور الثقافة.

"بنشوف في شوارع مصر تشوه بصري"، هكذا قالت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، منتقدة ما وصل إليه حال الشارع المصري من وجود تشوهات بصرية من شأنها الإخلال بالذوق العام، متسائلةً عن خطة الوزارة للارتقاء بالثقافة البصرية والتمييز بين القبح والجمال ومستوى وآليات التعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإعلام؛ لتحقيق هذه الأهداف.

وتساءلت البرلمانية عن خطة وزارة الثقافة لإعادة دور مصر الريادي في قطاع الفن التشكيلي المعاصر.

ومن جانبه، وجه النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، انتقادات لعدم وصول الخدمات الثقافية بشكل كافٍ إلى المحافظات المصرية أجمع، والتي لها أهمية شديدة؛ لا سيما في مواجهة التطرف الفكري، مشيرًا إلى أن هناك 14 قطاعًا داخل الوزارة، والوحيد الذي يعمل الخاص بقصور الثقافة، لتترك المحليات تهلو كما تشاء في الشأن الثقافي، بقوله: "افتكروا تمثال نفرتيتي في محافظة المنيا، كان عامل فضيحة".

وانتقد البرلماني ما آل إليه وضع المسرح الروماني بمحافظة المنيا، بقوله: "عايزين الوزيرة تروح بنفسها، وهو ملك الوزارة، وتحول إلى مقلب قمامة".

وقال النائب خالد أبو نحول، إنه يشعر وهو يستمع إلى وزيرة الثقافة أنها تتحدث عن بلد آخر غير مصر، مضيفًا: الوزيرة تحدثت عن فعاليات وأنشطة أشعرتنى أنني في الصعيد في عالم ثانٍ".

وأضاف البرلماني: "لدينا قصر ثقافة فرشوط عبارة عن أوضتين وحمام ولا يوجد بها موظف"، مشيرًا إلى أن النواب أصبح لديهم وعي في هذه الجلسة وأن وزارة الثقافة ليس لها دور في مصر، والمفروض أن يكون لها دور في بناء وعي المواطن؛ خصوصًا في الصعيد، فهناك مشكلات كبيرة وثأر وإرهاب، الصعيد يحتاج إلى نظرة".

وبدوره، وجه النائب أحمد حتة، عدة تساؤلات؛ في مقدمتها ما يتعلق بدور الوزارة في التنمية البشرية للشعب المصري، لا سيما بعد ثورتَين، فضلًا عن سؤالها عن الوقت التي نستطيع فيها رؤية أعمال سينمائية ودرامية تم ممارسة عليها الدور الرقابي بما يحافظ على القيم المصرية، بقوله: هناك إحدى القنوات تعرض مسلسلًا من كثرة العبارات الخارجة فيه مش باقدر أسمع أنا وأسرتي.. وأين التسويق الجيد للمسلسلات المصرية ونحن هوليوود الشرق الأوسط؟!".

كما تساءل البرلماني عن وضع السينمات المصرية، مضيفًا: ولَّا أجور الفنانين خاربة الدنيا شوية؟!