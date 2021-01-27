تحقيق التنمية الثقافية المستدامة.. وزيرة الثقافة تكشف عن هدف الوزارة الأساسي

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدائم، وزيرة الثقافة، إن تحقيق التنمية الثقافية المستدامة هدف أساسي للوزارة.

وأضافت عبد الدايم، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين قطاعات الوزارة والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتابعت وزيرة الثقافة: "الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة"، مضيفةً خلال شرح الموقف التنفيذي لبرامج الوزارة: "وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتعددية الثقافية"، لافتةً إلى تفعيل رؤية 2030، والالتزام بها.

وأوضحت وزيرة الثقافة: "الوزارة ترفع شعار بناء الإنسان المصري أولًا وترسيخ الهوية الثقافية وتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية ومكافحة التطرف الفكري، والريادة الثقافية، وتفعيل دور القوى الناعمة بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية".