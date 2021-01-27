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أدخلت علينا البهجة.. رئيس البرلمان يشكر وزيرة الثقافة بسبب فيلم وثائقي

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أدخلت علينا البهجة.. رئيس البرلمان يشكر وزيرة الثقافة بسبب فيلم وثائقي أدخلت علينا البهجة.. رئيس البرلمان يشكر وزيرة الثقافة بسبب فيلم وثائقي

مصراوي Masrawy

02:50 م الأربعاء 27 يناير 2021

مصراوي

وجَّه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الشكر على بداية عرضها بفيلم وثائقي.

وقال المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء: شكرًا لوزيرة الثقافة التي أدخلت جو البهجة الذي نفتقده ونشتاق إليه، حقيقي، حمى الله من كل سوء وأدخل الفرح والسرور على كل أبناء الوطن الغالي.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم قد بدأت بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعرض فيلم وثائقي حول مشروعات وزارة الثقافة، وأهم إنجازاتها.

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