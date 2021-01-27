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الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها الـ69 -(صور)

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الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها الـ69 -(صور) الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها الـ69 -(صور)

مصراوي Masrawy

03:01 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بالاحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين والنزول إليهم بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

يأتي ذلك احتفالا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وإيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصري كونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين.. لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصري كاملة.

وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية استكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية.

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