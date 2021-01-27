أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب بقيمة 2.5 مليون جنيه.. وتنفيذ 248 حكمًا قضائيًا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار)، وضبط 37) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي).

وأثمرت الجهود عن ضبط 1384 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 248 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.