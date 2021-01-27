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جامعة سوهاج تكرم طلابها الفائزين بمراكز في الدورة الرياضية الإلكترونية- صور

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جامعة سوهاج تكرم طلابها الفائزين بمراكز في الدورة الرياضية الإلكترونية- صور جامعة سوهاج تكرم طلابها الفائزين بمراكز في الدورة الرياضية الإلكترونية- صور

مصراوي Masrawy

02:59 م الأربعاء 27 يناير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كرم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، الطلاب الفائزين في الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى للجامعات المصرية التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري، والطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في بطولة كمال الأجسام، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي.

وأوضح نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه جرى تكريم ١٠ طلاب من المتميزين في النشاط الرياضي والحاصلين على مراكز متقدمة في فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى، ودورة الشهيد الرفاعي ٤٨، ومنحهم شهادات تقديرية ومكافأة مالية تشجيعًا لهم.

َوأضاف "عباس" أن التكريم ضم كل من أحمد عاطف، إسلام عبدالرحمن، مؤمن محمد، ريهام أشرف، هشام محمد، محمد أبو زيد، محمد طلعت، براء أيمن، هشام كمال، زياد علاء.

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