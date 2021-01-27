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مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

بدأت نيابة ثان المحلة الكبرى، في الغربية، اليوم الأربعاء، التحقيق في البلاغ المقدم من محامي، اتهم فيه زوجته الطبيبة "أ.أ" 32 عامًا بالزنا، نافيًا نسب طفلة البالغ من العمر عامين.

وقال الزوج فى البلاغ، إنه تزوج المشكو في حقها منذ 3 أعوام، وخلال هذه الفترة كانت الزوجة دائمة الخلاف معه، وتترك عش الزوجية وتتوجه لمنزل أسرتها، وتطالبه بمبالغ مالية نظير عودتها إليه.

وأضاف الشاكي، أن الزوجة أقامت ضده دعوى تبديد قائمة المنقولات، وبعد فشل محاولات الصلح، قرر تسليمها المنقولات وإنهاء علاقته بها.

واستكمل الزوج: "أثناء رفع المرتبة وجدت بها خياطة، بفكها تبين وجود فلاشة مخبأة بداخلها، وعندما بدأت عرضها فوجئت بـ 40 فيديو جنسي لزوجتي في أوضاع إباحية، الأمر الذي دفعني للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل المسجل باسمي".

وقال محامي الشاكي، إنه طالب بإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل لموكله من عدمه، وسلم فلاشة إلى النيابة بها صورًا فوتوغرافية للمشكو في حقها، كانت تستخدمها لعرض نفسها على راغبي المتعة الحرام.