فتح المدن الجامعية واعتماد الجداول.. جامعة أسيوط تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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أسيوطـ محمود عجمي:

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، عمداء كليات الجامعة النظرية والعملية، بالانتهاء من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لإعلانه خلال الأسبوع الأول من فبراير، تنفيذًا للقرارات المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال جلسة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

وأشار الجمال خلال اجتماع مجلس الجامعة، أنه من المقرر استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 21 فبراير القادم على أن يشهد بدايته إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب الجامعيين، وامتحانات الدراسات العليا التي كان من المقرر إجراؤها في الفصل الدراسي الأول بكليات القطاع الطبي.

وشدد رئيس الجامعة أسيوط، على ضرورة الانتهاء من إجراء امتحانات المرحلة الجامعية وذلك حتى يتسنى بدء العملية التعليمية الخاص بالفصل الدراسي الثاني عقب ذلك مع ترك الحرية لبعض الكليات ببدء الدراسة في الأيام البينية خلال فترة الامتحانات بما لا يضر بمصلحة الطالب .

وكشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن متابعته وضع جداول الامتحانات خاصة في الكليات ذات الكثافة العددية العالية والتى تجرى الامتحانات بها في صالات، وتمتد حتى 27 مارس 2021، مشيرًا إلى اعتماد الجداول وإعلانها خلال الأسبوع الأول من فبراير 2021.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، أنه من المقرر فتح أبواب المدن الجامعية لعودة المغتربين المقيدين بها وذلك في 18 فبراير المقبل.