العراق: اعتقال إرهابيين اثنين تابعين لداعش ويخططان لاستهداف كركوك

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مصراوي Masrawy

بغداد - أ ش أ

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اعتقال اثنين من الإرهابيين المطلوبين وفق المادة (4) إرهاب، ويعملان بصفتهم عناصر استخبارية لـ"داعش"، ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية بمحافظة كركوك.

وأوضح الجهاز -وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء- أن هناك دوريات قامت بعملية مسح ميداني وتفتيش أطراف المحافظة لملاحقة هذه الخلايا والبحث عن الأسلحة والمتفجرات بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تخطط لاستهداف محافظة كركوك بهجمات مسلحة.

وأشار إلى أنه تم إحالة الإرهابيين الاثنين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.