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وزيرة الثقافة: نعمل وفق رؤية متكاملة بالشراكة مع مختلف الوزارات والجهات

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وزيرة الثقافة: نعمل وفق رؤية متكاملة بالشراكة مع مختلف الوزارات والجهات وزيرة الثقافة: نعمل وفق رؤية متكاملة بالشراكة مع مختلف الوزارات والجهات

مصراوي Masrawy

02:48 م الأربعاء 27 يناير 2021

مصراوي

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل وفقًا لرؤية متكاملة، بالشراكة مع مختلف الوزارات والجهات، استنادًا إلى توجيهات الرئيس ، مشيرةً إلى أن الثقافة تعد من أهم مهام ؛ حيث تمثل مصدر قوة وقيمة مضافة للاقتصاد القومي للبلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة بيان وزيرة الثقافة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وتابعت وزيرة الثقافة: الثقافة تعد ثروة كبيرة لمصر وأحد المصادر لتحقيق غايات ، من خلال الفنانين والمثقفين.

وأضافت عبد الدايم: سعينا لتفعيل رؤية الوزراة، من خلال 7 برامج عمل تم الالتزام بها، والتي تندرج تحت الهدف الاستراتيجي المصري؛ وهو بناء المواطن المصري.

واستعرضت عبد الدايم ما تم تنفيذه خلال العامين الماضيين، موضحةً أن في بداية توليها مسؤولية الوزارة تبين إغلاق وتعثر بعض المؤسسات الثقافية بسبب قلة الاعتمادات المالية، وتم التواصل مع وزارة التخطيط؛ لتوفير مبالغ مالية بلغت نحو مليار و300 مليون جنيه؛ لاستكمال خطة تطوير مشروعات الوزارة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، استعرضت فيلمًا توثيقيًّا عن أنشطة الوزراة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قبل أن تبدأ عرض بيانها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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