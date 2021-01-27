"السديري": مبادرة "تعلم من منزلك" نوعية ستحقق مستهدفات رؤية 2030

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أكد أنها أظهرت روح التلاحم والمشاركة المجتمعية وحب الخير بين أبناء الوطن

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لأمير المنطقة ونائبه؛ بمناسبة نجاح مبادرة أمير المنطقة "تعلم من منزلك"؛ لدعم أبناء المنطقة من الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود بأجهزة حاسب لوحية مع شرائحها لتعينهم في التعليم عن بُعد.

وأكد الدكتور "السديري" أن هذه المبادرة النوعية من أمير المنطقة تأتي امتداداً لما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، حيث ستسهم في مساعدة الطلاب والطالبات من أبناء المنطقة في إكمال تعليمهم وأداء متطلباتهم الدراسية عن بعد، منوهاً بأن هذه المبادرة تأتي داعمةً للتعليم عن بعد، ومحققةً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار "السديري" إلى أن تحقيق المبادرة لأكثر من مستهدفاتها أظهر روح التلاحم والمشاركة المجتمعية وحب الخير غير المستغربة من أبناء هذا الوطن، سواءً من القطاع الخاص أو المؤسسات الخيرية أو رجال الأعمال.وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري