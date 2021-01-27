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الأمن يكشف حقيقة التعدي على فتيات باستخدام كلب بالقليوبية

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الأمن يكشف حقيقة فيديو التعدي على فتيات باستخدام كلب بالقليوبية الأمن يكشف حقيقة التعدي على فتيات باستخدام كلب بالقليوبية

مصراوي Masrawy

02:35 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة مقطع تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن التعدي على فتيات بالقليوبية باستخدام "كلب".

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، متضمناً حدوث مشاجرة بين فتاتين بدائرة قسم شرطة بنها بالقليوبية، وظهر خلال المقطع شخص مصطحباً "كلب" يقوم بالنباح صوبهم.

وبالفحص تبين حدوث تشابك بالأيدي بين كلٍ من طالبتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة بنها؛ إثر مزاح بينهما تطور إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدي ، وتدخل عدد من صديقاتهما للفض بينهما، وتوقف عدد من المارة لاستطلاع الأمر دون تدخل أياً منهم، وأثناء ذلك تصادف مرور (أحد الأشخاص)، وبصحبته كلب يقوم بتربيته ، قام بالنباح صوبهم من مشهد التشابك دون التعدي عليهم، ولم يرد ثمة بلاغات بهذا الشأن.

وتم استدعاء سالفي الذكر، وحضروا بصحبة أهليتهم وبسؤالهم أيدوا ما سبق، ونفى الفتيات حدوث أي تعدى عليهم من المتواجدين أثناء المشادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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