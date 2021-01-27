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تأكيدا لـ "مصراوي".. جامعة الأزهر: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 20 فبراير

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تأكيدا لـ "مصراوي".. جامعة الأزهر: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 20 فبراير تأكيدا لـ "مصراوي".. جامعة الأزهر: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 20 فبراير

مصراوي Masrawy

02:25 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

صدق مجلس جامعة الأزهر اليوم الأربعاء في اجتماعه الشهري برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات القاهرة والأقاليم عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتي تنتهي يوم الخميس 18 من فبراير من الشهر المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة أن مدة الامتحانات لن تزيد عن ثلاثة اسابيع، وحسب ظروف كل كلية.

وشدد مجلس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة جميع منسوبي الجامعة وسلامتهم في مواجهة جائحة .

وشدد المجلس على جميع الكليات بالاستعداد التام لإجراء الامتحانات من خلال القيام بعمليات رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

كان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أعلن في تصريحات لمصراوي، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات القاهرة والأقاليم 20 فبراير المقبل.

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