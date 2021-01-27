أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

شبانة : صرف المعاش كاملا لأسر الصحفيين الراحلين بكورونا

Print
شبانة : صرف المعاش كاملا لأسر الصحفيين الراحلين بكورونا شبانة : صرف المعاش كاملا لأسر الصحفيين الراحلين بكورونا

مصراوي Masrawy

02:24 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه تقرر صرف المعاش كاملا لأسر الزملاء الذين راحوا، ضحية بجانب مبلغ 20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ هذا القرار بجلسته الأخيرة برئاسة النقيب ضياء رشوان، كما تقرر كذلك منح أسرة الزميل الراحل مدحت إمام المعاش كاملا.

وأضاف شبانة، في بيان، أن المجلس يهيب بكل الزملاء اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم خلال هذه الفترة، مؤكدا أنه تقرر تأجيل انتخابات جميع الروابط بالنقابة مؤقتا مع إنهاء إجراءات قيد الدفعة الأخيرة من الزملاء تحت التمرين عن طريق إحضارهم على دفعات قليلة ( خمسة زملاء ) بشكل متتالي لأداء القسم حتى يتسنى لهم إنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع العلاج في أقرب وقت.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية