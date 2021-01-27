شبانة : صرف المعاش كاملا لأسر الصحفيين الراحلين بكورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه تقرر صرف المعاش كاملا لأسر الزملاء الذين راحوا، ضحية فيروس كورونا بجانب مبلغ 20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ هذا القرار بجلسته الأخيرة برئاسة النقيب ضياء رشوان، كما تقرر كذلك منح أسرة الزميل الراحل مدحت إمام المعاش كاملا.

وأضاف شبانة، في بيان، أن المجلس يهيب بكل الزملاء اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم خلال هذه الفترة، مؤكدا أنه تقرر تأجيل انتخابات جميع الروابط بالنقابة مؤقتا مع إنهاء إجراءات قيد الدفعة الأخيرة من الزملاء تحت التمرين عن طريق إحضارهم على دفعات قليلة ( خمسة زملاء ) بشكل متتالي لأداء القسم حتى يتسنى لهم إنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع العلاج في أقرب وقت.