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الجيش السوداني يؤكد مساندته ودعمه وسائل الإعلام

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وفي تعميم صحفي للقوات المسلحة، نشرته وكالة الأنباء السودانية، نفت ما تداولته وسائل اعلامية حول تقييد ومنع الاستخبارت العسكرية لحركة الصحفيين والإعلاميين إلى ولايات دارفور.

© AP Photo / Hussein Malla

وجاء في التعميم إن "القوات المسلحة -الاستخبارات العسكرية- السند لكل وكالات ووسائل الإعلام". 

لافتا إلى أنها تعمل على "تسهيل وصولهم وحركتهم إلى مناطق التوترات، بل مرافقتهم إن استدعى الوضع الأمني، موفرةً لهم الحماية مع حرية التنقل غير المشروط".

وأكدت القوات المسلحة على أنها "لم تمنع السفر لأي جهة بالسودان كما لم ترد إليها شكوى أو لغيرها".

وأشار التعميم إلى أن ما قامت به القوات المسلحة "تشهد به كل الوكالات الإعلامية والقنوات التي تواصلت مع الاستخبارات العسكرية ووصلت شرق البلاد، كردفان ودارفور خلال الفترة السابقة بسجل ناصع وقعت عليه وكالات الأناضول، الجزيرة، العربية، الشرق، العربي، الغد، بي بي سي، اليوم، رويترز، اي اف بي، فضلاً عن كل ممثلي الإعلام المحلي".

وأكدت القوات المسلحة السودانية والاستخبارات العسكرية أن أبوابها مشرعة ومتاحة لتسهيل وصول وحماية جميع الوكالات دون قيد أو شرط، لكل بقاع السودان التزاماً أخلاقياً نابعاً من مبادئها وشرفها على مر العقود.

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