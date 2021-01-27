"جاب أخوه يصورنا".. ربة منزل تتهم زوجها بمعاشرتها أمام شقيقه

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

اتهمت ربة منزل زوجها البائع المتجول 36 سنة بمعاشرتها جنسية أمام شقيقه الذي صورهما أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة "على بياض".

تعود الواقعة إلى تلقي العميد أحمد الشرقاوي مأمور مركز الحوامدية بلاغ من ربة منزل تبلغ من العمر 35 سنة اتهمت زوجها "جاب أخوه يصورنا واحنا بنمارس الجنس" فضلا عن إكراهها على توقيع 5 إيصالات أمانة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث ترأسه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الجنوب أكدت صحة بلاغ السيدة، وتبين أن بائع متجول "36 سنة" اتفق مع شقيقه "سائق توك توك 40 سنة" على تصويره أثناء معاشرته لزوجته داخل غرفة النوم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، ومعاوناه النقيب فاروق عبد القادر والنقيب هيثم رمضان من ضبط الزوج وشقيقه.

أمام اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، أقر الزوج بصحة التحريات معللا السبب لشكه في سلوك الزوجة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.