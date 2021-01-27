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"الأمن العام": ضبط 4 تشكيلات عصابية و228 قضية مخدرات في 24 ساعة

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"الأمن العام": ضبط 4 تشكيلات عصابية و228 قضية مخدرات في 24 ساعة "الأمن العام": ضبط 4 تشكيلات عصابية و228 قضية مخدرات في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:44 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 174 قطعة سلاح ناري، و228 قضية مخدرات، وتنفيذ 79734 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 29 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، و4 تشكيلات عصابية، ضمت 11 متهم ارتكبوا 22 حادث متنوع،

كما تم ضبط 23628 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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