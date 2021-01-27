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مرصد الأزهر يدين اعتداءً عنصريًّا على مسلم في أمريكا

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مرصد الأزهر يدين اعتداءً عنصريًّا على مسلم في أمريكا مرصد الأزهر يدين اعتداءً عنصريًّا على مسلم في أمريكا

مصراوي Masrawy

02:15 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

جدِّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، استنكاره لحوادث الكراهية والعنصرية التي يتعرَّض لها المسلمون داخل المجتمعات الغربية.

وأوضح المرصد في بيان له، الأربعاء، إلى أنه بصدد إصدار دراسة حول خطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية، والتي يسلَّط الضوء فيها على أنماط هذا الخطاب المستشري في كثير من تلك الوسائل، ويوضِّح أسبابه ونتائجه؛ لما له من تأثيرات سلبية على التعايش السلمي والاستقرار المجتمعي.

وأظهر مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي رجلًا يُدعى بريان كريستوفر ميلر، وهو يهدِّد بقتل رجل مسلم يحمل الجنسية الأمريكية ومالك محطة وقود في ولاية «أوريغون» الأمريكية، ويوجِّه إليه سيلًا من الإهانات المسيئة والمعادية للمسلمين.

وقال نجل الرجل المُعتدى عليه إنه يعتقد أن «ميلر» يستغل نظرية ما تسمى بـ«تفوق العرق الأبيض»؛ حيث أُطلق سراحه بعد أقل من 24 ساعة من اعتقاله، مضيفًا أنه «إذا تم عكس الأدوار، فأعتقد أن النتيجة ستكون مختلفة للغاية».

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