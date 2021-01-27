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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

دعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى ضرورة إنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين، قائلًا: التاريخ يشفع لهم لكل ما قدموه، وهم يستحقون كل تقدير واحترام.

وقال أبو العينين، في كلمته تعقيبًا على بيان وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء: غير مقبول إن كنوز الأدباء والمفكرين يطلبوا العلاج على نفقة الدولة؛ وهو حق أصيل لهم لما قدموه وعلينا تكريمهم.

ووجه وكيل البرلمان عتابًا إلى وزيرة الثقافة؛ لعدم وجود خطة مستقبلية في التعامل مع الخارج، قائلًا: مصر تتحرك سريعًا، ويجب علينا أن تكون هناك خطط طموحة في مخاطبة العالم كله

وتابع أبو العينين: أهم موضوع في ملف الثقافة هو الترويج لمصر؛ لا سيما في الوقت الذي نقوم فيه ببناء حضارتنا، مشيرًا إلى أننا في عراك بالداخل والخارج بالتزامن مع هذا التطور.

وقال وكيل مجلس النواب: رسم الصورة الذهنية أمام العالم أمر ضروري، ويجب أن يكون المشروع الأول هو بناء عقل ووجدان الإنسان المصري، وأن يكون لدينا رؤى مستقبلية طموحة.

وشدد أبو العينين على أهمية أن يكون هناك أسلوب تسويقي لكل أفكارنا، متسائلًا: ليه طموحاتنا محدودة؟! مشيرًا إلى أنه لدينا قوة ناعمة كبيرة من الممكن استنفارها للسوق العالمية.

وطالب وكيل مجلس النواب بعمل مسابقات كل شهر؛ حتى تكون هناك حلقات متواصلة، متسائلًا في الوقت نفسه عن ثقافة الطفل، ومشددًا على أهمية أن يكون هناك برنامج لبناء الفكر والثقافة.‏