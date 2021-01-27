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برلماني لوزيرة الثقافة: هل تركنا إفريقيا لغزو فكري ضد الدولة المصرية؟

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برلماني لوزيرة الثقافة: هل تركنا إفريقيا لغزو فكري ضد الدولة المصرية؟ برلماني لوزيرة الثقافة: هل تركنا إفريقيا لغزو فكري ضد الدولة المصرية؟

مصراوي Masrawy

02:09 م الأربعاء 27 يناير 2021

مصراوي

هاجم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، بسبب غياب دور الثقافي في الدول العربية والإفريقية، متسائلًا: هل تركنا إفريقيا لغزو فكري ضد الدولة المصرية؟

وشدد زين الدين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبًا على بيان وزيرة الثقافة، على ضرورة أن تعود مصر رائدة في الفكرة والثقافة.

وحذر زين الدين من تغلغل أعداء مصر في القارة السمراء، مشددًا على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الثقافة؛ للدفاع عن الدولة المصرية في الداخل والخارج.

وتابع النائب: وزارة الثقافة دورها غير فعال في استغلال طاقات الشباب، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة؛ لا سيما في ظل انتشار الأفكار المتطرفة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مركز ثقافة إدكو بمحافظة البحيرة، مخصص له قطعة أرض منذ سنوات ولم يتم إنشاؤه حتى الآن، على الرغم من أن قصر الثقافة القائم "أوضة وصالة"، متسائلًا: هل قصر ثقافة بهذا الشكل ينمي فكر شباب؟!

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