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لمواجهة كورونا.. أسوان تتسلم 1048 لقاحًا لتطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل

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لمواجهة كورونا.. أسوان تتسلم 1048 لقاحًا لتطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا.. أسوان تتسلم 1048 لقاحًا لتطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل

مصراوي Masrawy

02:21 م الأربعاء 27 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

وصل اليوم الأربعاء، 1048 جرعة من لقاح كورونا، والمخصصة لتطعيم الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل بمحافظة أسوان.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الجرعات التي وصلت من لقاح كورونا مخصصة للأطقم الطبية بمستشفيات أسوان التخصصي، ومستشفى الصدر بأسوان، ومستشفى الصدر بإدفو، وهي الـ3 مستشفيات المخصصين لعزل حالات كورونا بالمحافظة.

وأضاف أبو المجد، أنه بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، يجري إعطاء اللقاح لجميع العاملين بالمستشفيات الثلاثة، وعددهم 524 فردًا بواقع جرعتين لكل فرد، بعد تسجيل رغبتهم فى تلقي اللقاح.

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