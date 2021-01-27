فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية في جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، فتح باب التقدم لمسابقة الأمهات المثاليات للعام الجاري.

وقال زيدان عبدالغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن المديرية تتلقى طلبات المشاركة في المسابقة اعتبارًا من اليوم وحتى الأحد ١٤ فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يجري فتح باب التقدم للأمهات التي لديهن مشروعات صغيرة.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة، ومنها ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وألا يزيد عدد الأبناء عن 5، والإلمام بالقراءة والكتابة، وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي، أو في الفرق النهائية بالكليات، أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى من هذا الشرط الابن المعاق ذهنيًا كونه غير قابل للتعلم.

وأضاف أنه سيجري خلال التقييم التأكيد على معيار عطاء الأم، وإعلاء القيم الإنسانية، وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم، واحتضان ورعاية الأبناء، وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات، والحفاظ على كيان الأسرة.

وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إلى أن المسابقة تتضمن أيضًا الأم البديلة، لما لها من دور فعال لمواجهة ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت الإعاقة "سمعية، بصرية، حركية" وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، إضافة إلى استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي.

وعن معايير التفضيل والاختيار بين المتقدمات، قال مدير مديرية التضامن الاجتماعي إنه تجري المفاضلة من حيث تعليم الأبناء، والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وتحصلت على مؤهل، والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية، ومشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية، والقدرة على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.