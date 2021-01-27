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لجان لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بمدينة الحسنة في جنوب سيناء

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لجان لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بمدينة الحسنة في جنوب سيناء لجان لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بمدينة الحسنة في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

02:15 م الأربعاء 27 يناير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:
كل مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، اللجنة الفنية المشكلة من الإدارة الهندسية وإدارة التخطيط بالمجلس، بمتابعة مشاريع الخطة الاستثمارية للعام 2020/2021، والوقوف على ما جرى إنجازه من أعمال على أرض الواقع.
ومرت اللجنة على قريتي القسيمة والمنبطح بوسط سيناء، وتجمع البياض بقرية القسيمة، وجرى تركيب ٣٩عمود إنارة بالمشتملات والكاشفات خط جهد متوسط بإجمالي 46 برجًا بالمشتملات، ومحول قدرة 200 ك ف.
وشهد حي التقوى بقرية القسيمة تركيب 10 أعمدة إنارة بالمشتملات والكشافات، وفي حي الجهامات بقرية المنبطح جرى تركيب 30 عمود.

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