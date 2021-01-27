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الصحة العالمية تعلن عن "إرشادات جديدة" لـمرضى كورونا المستعصين

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الصحة العالمية تعلن عن "إرشادات جديدة" لـمرضى كورونا المستعصين الصحة العالمية تعلن عن "إرشادات جديدة" لـمرضى كورونا المستعصين

مصراوي Masrawy

02:24 م الأربعاء 27 يناير 2021

منظمة الصحة العالمية تصدر إرشاداتها السريرية الجديدة لمرضى "كوفيد-19" بما في ذلك بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد، وفق ماجاء في موقع" اليوم".

وقد نصحت المنظمة باستخدام جرعات مخفّضة من العقاقير المثبطة للتخثر لمنع تجلط الدم.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في مؤتمر صحفي لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، إن فريقاً من الخبراء المستقلين تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، موجودون حالياً في مدينة ووهان وسط الصين، حيث تم اكتشاف أولى حالات الإصابة البشرية بفيروس كورونا المستجد في ديسمبر 2019، ومن المقرر أن يغادروا الحجر الصحي خلال اليومين المقبلين لمتابعة عملهم على أصول الفيروس.

ورفضت هاريس التعليق على تقارير حول تأخير في اعتماد اللقاحات داخل الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها لا تملك بيانات محددة بهذا الصدد، وأن أولوية منظمة الصحة العالمية هي تلقيح العاملين في القطاع الصحي بجميع البلدان في الأيام المئة الأولى من العام.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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