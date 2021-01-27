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الكرملين: لا يوجد حديث عن "إعادة إطلاق" للعلاقات الروسية الأمريكية في الوقت الراهن

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الكرملين: لا يوجد حديث عن "إعادة إطلاق" للعلاقات الروسية الأمريكية في الوقت الراهن الكرملين: لا يوجد حديث عن "إعادة إطلاق" للعلاقات الروسية الأمريكية في الوقت الراهن

مصراوي Masrawy

02:05 م الأربعاء 27 يناير 2021

موسكو - أ ش أ
أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه لا يوجد حديث في الوقت الراهن عن "إعادة إطلاق" العلاقات الروسية الأميركية، مشيرا إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي أشارا خلال حديثهما بالأمس إلى وجود خلافات خطيرة بين البلدين.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "لا يتعين استخدام مصطلح "إعادة إطلاق" للعلاقات بين البلدين، فلا توجد حتى الآن مؤشرات لحدوث ذلك".
وأضاف بيسكوف :"يوجد حاليا تفاهم هام وتوافق حول ضرورة تمديد معاهدة "ستارت-3"، وهو تفاهم مشترك هام جدا سيتم تنفيذه وليس من الوارد الحديث عن إعادة إطلاق العلاقات في الوقت الراهن".
وأوضح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيسين الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، أشارا خلال حديثهما الهاتفي أمس الثلاثاء إلى وجود خلافات خطيرة وأكدا ضرورة مواصلة الحوار.

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