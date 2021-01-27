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تجربة فرضية.. تماسّ كهربائي يخلي 16 نزيلاً في "نفسية الطائف"

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تجربة فرضية.. تماسّ كهربائي يخلي 16 نزيلاً في "نفسية الطائف" تجربة فرضية.. تماسّ كهربائي يخلي 16 نزيلاً في "نفسية الطائف"
جميع أعضاء لجنة الطوارئ بالمستشفى شاركوا في تنفيذها

تجربة فرضية.. تماسّ كهربائي يخلي 16 نزيلاً في

نفذت إدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف، ممثلةً بوحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ، تجربة وهمية داخلية، تمثلت في حصول حريق في إحدى الغرف بجناح 14 رجال؛ بسبب تماسّ كهربائي.

وقد تم إخلاء 16 نزيلاً من الجناح إلى نقطة التجمع والفرز، وتعددت الحالات المصابة، حيث بلغت سبع حالات؛ حالة منها حمراء، وثلاث حالات صفراء، وحالتان خضراء، وحالة سوداء.

وقد شارك جميع أعضاء لجنة الطوارئ بالمستشفى في هذه الفرضية، بحضور إدارة المستشفى، وبإشراف ومتابعة من فريق إدارة التخطيط والاستعداد للطوارئ والكوارث بـ"صحة الطائف".

وفي نهاية التجربة، قدمت إدارة المستشفى شكرها وتقديرها لكل من شارك في إنجاح هذه الفرضية، بعد إعلان الحالة الخضراء وانتهاء التجربة.

يُذكر أن تنفيذ مثل هذه الفرضيات بشكل متكرر ومواقع متعددة يساعد في التدرّب على مواجهة الأزمات والكوارث.

تجربة فرضية.. تماسّ كهربائي يخلي 16 نزيلاً في

تجربة فرضية.. تماسّ كهربائي يخلي 16 نزيلاً في

تجربة فرضية.. تماسّ كهربائي يخلي 16 نزيلاً في

مستشفى الصحة النفسية الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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