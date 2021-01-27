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بلدية البلد بجدة تزيل مخالفات موقف باب مكة

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تضمنت ملابس ونفايات وعدداً من السيارات والحافلات القديمة

بلدية البلد بجدة تزيل مخالفات موقف باب مكة

أزالت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، عدداً من المباني المخالفة والآيلة للسقوط، وهي عبارة عن غرف شعبية ومحلات متهالكة بحي البلد بموقف باب مكة.

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية، م. باسل فلمبان، أن الفرق الميدانية التابعة نفذت أعمال الإزالة بمشاركة إدارتي صيانة معدات النظافة، حيث جرى رصد عشر من الغرف وورش ميكانيكا تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بالانهيار، احتوت على مراتب وملابس ونفايات إلى جانب عدد من السيارات والحافلات.


يأتي ذلك في إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية، بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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