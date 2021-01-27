مشروع خليجي لجرائم التقنيات الحديثة يبحثه متخصصون من النيابات العامة

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اللجنة بحثت إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لهذه الجرائم

عقدت لجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعها الـ 33 عبر الاتصال المرئي.

وبحثت اللجنة إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، واستكمال دراسة مشروع قانون "نظام" استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

وشهد الاجتماع بحث استكمال تحديث قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، واستكمال دراسة مشروع حالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.