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محافظ الغربية يفتتح مدرستين بتكلفة ١٠ ملايين جنيه

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محافظ الغربية يفتتح مدرستين بتكلفة ١٠ ملايين جنيه محافظ الغربية يفتتح مدرستين بتكلفة ١٠ ملايين جنيه

مصراوي Masrawy

01:38 م الأربعاء 27 يناير 2021

الغربية- مروة شاهين:

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، مدرستين بمدينة بسيون بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى فراج مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

بدأت الجولة بافتتاح المبنى الجديد بمدرسة صالحجر الإعدادية بنات في بسيون بتكلفة ٣ ملايين و ٩٣٨ ألف جنيه، والذي يتكون من دور أرضي و ٤ أدوار علوية تحتوي على ٦ فصول، ومعمل، وغرفة تحضير، ومظلة، وغرفة إدارة، وغرفة كمبيوتر، وصالة متعددة الأغراض، وغرفة مجالات وغرفة مدرسين.

كما افتتح محافظ الغربية المبنى الجديد بمدرسة عزبة السعداوي للتعليم الأساسي بتكلفة ٦ ملايين و ١٧٧ ألف جنيه.

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