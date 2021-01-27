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البرلمان الروسي يوافق على تمديد اتفاقية ستارت الجديدة لمدة 5 سنوات

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البرلمان الروسي يوافق على تمديد اتفاقية ستارت الجديدة لمدة 5 سنوات البرلمان الروسي يوافق على تمديد اتفاقية ستارت الجديدة لمدة 5 سنوات

مصراوي Masrawy

02:04 م الأربعاء 27 يناير 2021

موسكو - أ ش أ
وافق مجلس الدوما (الغرفة الأدنى للبرلمان الروسي) على تمديد اتفاقية (ستارت) الجديدة المبرمة مع الولايات المتحدة عام 2010 لمدة خمس سنوات.
وصادق المجلس - في جلسة اليوم الأربعاء وفقًا لقناة ( اليوم) - على تبني اتفاقية خاصة بتمديد اتفاقية (ستارت) الجديدة حتى فبراير 2026، والتي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس.
وأشار إلى أن تمديد الاتفاقية يتوافق مع المصالح القومية الروسية ويتيح الحفاظ على شفافية العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن ودعم الاستقرار الاستراتيجي في العالم.
وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد أعلنتا أمس التوصل إلى اتفاق مبدئي على تمديد الاتفاقية الخاصة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والتي تنقضي فترة سريانها في 5 فبراير المقبل.
ولا تزال اتفاقية (ستارت الجديدة) آخر اتفاقية قائمة بين روسيا والولايات المتحدة بمجال الرقابة على التسلح، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "السماء المفتوحة".

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