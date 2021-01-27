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وزيرة الثقافة تكشف لـ"النواب" عن الخريطة الثقافية لمصر في إفريقيا

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وزيرة الثقافة تكشف لـ"النواب" عن الخريطة الثقافية لمصر في إفريقيا وزيرة الثقافة تكشف لـ"النواب" عن الخريطة الثقافية لمصر في إفريقيا

مصراوي Masrawy

01:38 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن الخريطة الثقافية لمصر في إفريقيا، والتي جاء في مقدمتها قرار معاملة الأفارقة زائري المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة معاملة المصريين في ما يخص التذاكر.

وأشارت عبد الدايم إلى أنه جار إطلاق مبادرة جديدة بهدف دعم العلاقات مع الجانب الإفريقي، وتتضمن مجموعات قصصية تحكي قصص تحرر إفريقيا.

وقالت وزيرة الثقافة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، إن هناك العديد من الأنشطة المهمة لدعم تعزيز العلاقات المصرية- الإفريقية؛ منها إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب أعمالًا مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة، ومنها الثقافة والمثقفون في إفريقيا، ومصر في إفريقيا، وصراعات الحرب الباردة في إفريقيا، فضلًا عن مختصر التاريخ العام لإفريقيا.

وأوضحت عبد الدايم أنه تم التعاون أيضًا مع الجامعات المصرية لتنظيم عدد من الندوات والأنشطة باستضافة السفراء الأفارقة؛ ومنها تحت عنوان "العلاقات المصرية- الإفريقية"، و"الاتحاد الإفريقي على خطى الاتحاد الأوروبي"، فضلًا عن إطلاق الوزارة مبادرة "اعرف أهلك"؛ لمد جسور المحبة والتواصل مع الدول الإفريقية الشقيقة، وإطلاق مكتبة العامة مبادرة "لغتي إفريقية".

وأشارت وزيرة الثقافة إلى إعلان دولة السنغال كضيف شرف الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

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