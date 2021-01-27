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سقوط عنصر إجرامي بحوزته 125 طربة حشيش في البحيرة

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سقوط عنصر إجرامي بحوزته 125 طربة حشيش في البحيرة سقوط عنصر إجرامي بحوزته 125 طربة حشيش في البحيرة

مصراوي Masrawy

01:35 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط 125 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، وهاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة مستقلاً إحدى السيارات .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة .

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