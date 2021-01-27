أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مشروع خليجي لجرائم التقنيات الحديثة يبحثه متخصصون من النيابات العامة

Print
مشروع خليجي لجرائم التقنيات الحديثة يبحثه متخصصون من النيابات العامة مشروع خليجي لجرائم التقنيات الحديثة يبحثه متخصصون من النيابات العامة
اللجنة بحثت إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لهذه الجرائم

مشروع خليجي لجرائم التقنيات الحديثة يبحثه متخصصون من النيابات العامة

عقدت لجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعها الـ 33 عبر الاتصال المرئي.

وبحثت اللجنة إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، واستكمال دراسة مشروع قانون "نظام" استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

وشهد الاجتماع بحث استكمال تحديث قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، واستكمال دراسة مشروع حالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

شبكة عيون الإخبارية