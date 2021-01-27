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بالمستندات| تفاصيل حكم حجب روابط "اليوتيوب" المسيئة داخل

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بالمستندات| تفاصيل حكم حجب روابط "اليوتيوب" المسيئة داخل مصر بالمستندات| تفاصيل حكم حجب روابط "اليوتيوب" المسيئة داخل

مصراوي Masrawy

01:31 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من حيثياتها في الحكم الصادر بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب" داخل ، ويُعرض عليها الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى.

وقضت محكمة القضاء الإداري الأحد الماضي، بحجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب "داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسيء للرسول.

جاء ذلك في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، المقامة من محمد حامد سالم السيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخرين.

وحصل "مصراوي" على مستند بكامل تفاصيل ومنطوق الحكم كما هو مُبين:

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