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النيابة الإدارية تساهم بـ3 ملايين جنيه للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

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النيابة الإدارية تساهم بـ3 ملايين جنيه للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري النيابة الإدارية تساهم بـ3 ملايين جنيه للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

مصراوي Masrawy

01:30 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي بجلسته اليوم الأربعاء على المساهمة بمبلغ 3 ملايين جنيه لصالح صندوق "تحيا " تخصص لصالح المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم الهيئة في بيان أن القرار يأتي دعمًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح وإيمانًا من النيابة الإدارية رئيسًا وأعضاءً بالأهمية البالغة التي ستحققها تلك المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية شاملة للمواطن المصري بصفة عامة ولأهلنا بريف مصر بصفة خاصة.

وتابع ان القرار لإبراز تضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها في إطار يعلوه شعار "توفير سبل الحياة الكريمة لكافة المصريين" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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