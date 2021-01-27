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انتحلوا صفة ضابط لسرقة المواطنين.. الجنايات تعاقب 4 متهمين بالمشدد 10 سنوات

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انتحلوا صفة ضابط لسرقة المواطنين.. الجنايات تعاقب 4 متهمين بالمشدد 10 سنوات انتحلوا صفة ضابط لسرقة المواطنين.. الجنايات تعاقب 4 متهمين بالمشدد 10 سنوات

مصراوي Masrawy

01:23 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة آخر في اتهامهم بانتحال صفة ضباط الأمن الوطني لسرقة المواطنين في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "عبد الرحمن. م، ومحمد.ج، وأحمد .ع ، ومحمد . س، وشريف م"، بسرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليه "ناصر. أ"، بأن كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن جابوا الطرقات بحثا عن فريسة لهم لسلب أمواله فتوجهوا للمكان الذي يخلد فيه المجني عليه وآخران بإحدى الشون وأيقظاهم من سباتهم مدعين زورا انتمائهم لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، ما بث الرعب في نفوسهم وانصاعوا طيعا لرهبتهم فاصطحبوهم داخل إحدى المركبات وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المبلغ المالي، وذلك حال كونهم أكثر من شخصين وقد حدثت الواقعة ليلا أثناء حملهم سلاحا أبيضا مخبئ "مطواة".

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