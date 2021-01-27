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هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تضرب ولاية شتاير مارك النمساوية

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هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تضرب ولاية شتاير مارك النمساوية هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تضرب ولاية شتاير مارك النمساوية

مصراوي Masrawy

01:37 م الأربعاء 27 يناير 2021

فيينا - أ ش أ

ضربت هزة أرضية متوسطة اليوم الأربعاء، ولاية شتاير مارك النمساوية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر.

وقال بيان لمعهد الأرصاد الجوية والجيولوجيا النمساوي إن الزلزال وقع في منطقة تروفاياخ وشعر بالهزة بوضوح سكان أجزاء كبيرة من شتاير مارك ، مشيرا إلى مركز الزلزال على بعد 8 كيلومترات من مدينة ليوبن وتأثيرها ظهر في دائرة نصف قطرها 40 كيلومترًا .

ولفت البيان إلى حدوث أضرار ببعض المباني وجار حصر البعض الآخر.

يشار إلى أن هزات أرضية متوسطة تكررت في النمسا خلال الأسابيع الماضية عقب الزلزال الكبير الذي وقع في جارتها كرواتيا الشهر الماضي.

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