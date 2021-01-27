التعاقد مع شركة فرنسية لتشغيل وصيانة القطار الكهربائي (عدلي منصور- العاصمة الإدارية)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة PATP Dev الفرنسية بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخط القطار الكهربائي الذي يربط عدلي منصور ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الخط الذي يقوم بتنفيذه حالياً تحالف شركات (AVIC-CREC) الصينية بالتعاون مع شركات مصرية، بنسبة تنفيذ للأعمال الإنشائية للمشروع بلغت نحو 72%.

واستعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمبادرة السداد الفوري (85%) لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020.

جاء ذلك بحسب بيان حكومي منذ قليل.​