بالصور.. انطلاق اختبارات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المرحلة الثالثة من اختبارات ومناقشات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة.

وحكم في المنافسات الدكتور عبدالكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور عبدالفتاح الطاروطي، والشيخ محمد رشاد زغلول، إمام الجامع الأزهر، والدكتور أحمد يسري وجودة محمد.

وحضر المنافسات الشيخ جمال عواد، مدير عام الأوقاف ببورسعيد، والشيخ أحمد قوطة، مدير عام الدعوة، والشيخ عبدالقادر، مدير الإرشاد الديني بالمديرية.