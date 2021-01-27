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بسبب الإجراءات الاحترازية.. إغلاق ٢٩٩١ منشأة في الغربية

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بسبب الإجراءات الاحترازية.. إغلاق ٢٩٩١ منشأة في الغربية بسبب الإجراءات الاحترازية.. إغلاق ٢٩٩١ منشأة في الغربية

مصراوي Masrawy

01:16 م الأربعاء 27 يناير 2021

الغربية-مروة شاهين:
قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، تشميع المنشآت المخالفة لمواعيد الإغلاق الجديدة، والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي.
وجرى إغلاق ٥٦٥ محلًا، و ١٤٣ سوق، ١٨١ مطعمًا، و٣٢٧ مقهى، و٣١٤ ورشة و ٦٤٣ منشأة بإجمالي ٢١٧٣ منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.
كما أشار المحافظ إلي أنه تم غلق وتشميع عدد (٨١٨) مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

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