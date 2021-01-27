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استئناف عملية الترميم في المسجد الأقصى

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استئناف عملية الترميم في المسجد الأقصى استئناف عملية الترميم في المسجد الأقصى
غداة إدانة الأردن انتهاكات الاحتلال

استئناف عملية الترميم في المسجد الأقصى

ذكر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن عملية الإعمار والترميم في المسجد الأقصى المبارك استؤنفت صباح اليوم (الأربعاء)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.


وأدان "الصفدي" أمس الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى، وآخرها تعدّي الشرطة الإسرائيلية على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، وتعطيلها لأعمال الترميم في مسجد قبة الصخرة المشرفة.

وشدد على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي ومحيطه، يمثل خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واستفزازاً يدفع باتجاه التصعيد يتطلبان خطوات فاعلة لوقفهما، حماية للسلام وحق الشعوب فيه.وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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