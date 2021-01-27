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وصية عمرها 25 عامًا.. دفن جثمان أحد أبطال حرب أكتوبر ملفوفًا بعلم - صور

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وصية عمرها 25 عامًا.. دفن جثمان أحد أبطال حرب أكتوبر ملفوفًا بعلم مصر- صور وصية عمرها 25 عامًا.. دفن جثمان أحد أبطال حرب أكتوبر ملفوفًا بعلم - صور

مصراوي Masrawy

01:14 م الأربعاء 27 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شيع أهالي قرية شباس الشهداء، بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جثمان أحمد عطية فضل، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عن عمر يناهز 70 عامًا، وسط جنازة شعبية.

وشهدت الجنازة لف الجثمان بعلم ، وأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية، فيما ألقى إمام المسجد كلمة تحدث خلالها عن أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وحبهم لتراب الوطن، فيما تقدم نجل الراحل وهو أستاذ جامعي من ذوي الإعاقة، وأم المصلين في صلاة الجنازة.

وأكد الدكتور رضا أحمد، المدرس بكلية التربية جامعة الأزهر، لـ"مصراوي"، أن والده بطل حرب أكتوبر، وأنه كتب وصية منذ 25 عامًا بلف جثمانه عند الوفاة بعلم مصر، ودفنه معه في المقبرة.

وأضاف الأبن، أنه كلما تأتي ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة كان أبوه يذكرهم بوصيته قائلًا: "لما أموت ما تنسوش تدفنوني بعلم مصر".

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