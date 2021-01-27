الكويت تصدر 669 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال

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مصراوي Masrawy

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 669 تدبيرا احترازيا ضد شركات مخالفة العام الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 384 شركة منها 254 شركة عقارية و11 شركة صرافة و95 شركة مجوهرات و24 شركة تأمين.

وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 205 شركات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات، مبينة أن الأوامر توزعت على 148 شركة عقارية وسبع شركات صرافة و ثماني شركات تأمين و42 شركة مجوهرات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 461 طلب تأسيس خلال العام الماضي منها 357 شركة عقارية وسبع شركات صرافة و77 شركة مجوهرات و20 شركة تأمين.

وأشارت الوزارة إلى أن (مكافحة غسل الأموال) أجرت تدقيقاً مكتبياً على 621 رخصة موزعة على 463 شركة عقارية وسبع شركات صرافة و94 شركة مجوهرات و57 شركة تأمين.

وكشفت عن إيقاف نشاط 31 شركة ومؤسسة منها 11 عقارية و خمس شركات صرافة وتسع شركات مجوهرات وتسع شركات تأمين، بالإضافة إلى إيقاف رقم مدني لـ10 منها سبع للعقار وثلاث للمجوهرات.

وأضافت الوزارة أن فرق التفتيش قامت بـ306 زيارت ميدانية، مبينة أنها أحالت أربع شركات إلى وحدة التحريات المالية منها شركة عقارية وأخرى للصرافة و شركتين للمجوهرات، فيما أحالت شركة مجوهرات للنيابة العامة.