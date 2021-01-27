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قضية جديدة.. حبس نرمين حسين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

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قضية جديدة.. حبس نرمين حسين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية قضية جديدة.. حبس نرمين حسين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

مصراوي Masrawy

12:59 م الأربعاء 27 يناير 2021

القاهرة - مصراوي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس نرمين حسين لمدة 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية حملت الرقم 65 لسنة 2021.

وتعد القضية الثانية التي تنضم إليها نرمين حسين، بعد أن قررت غرفة المشورة في وقت سابق بإخلاء سبيلها في قضية ثانية حملت رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة منشورة، قررت 17 يناير الماضي، إخلاء سبيل الناشطة نرمين حسين بتدابير احترازية، في اتهامهما بالقضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

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