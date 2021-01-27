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"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديثات "موزيلا"

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المركز قدم توصياته.. وحذر من قدرة المهاجم على تنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها "موزيلا"؛ لمعالجة عدد من الثغرات في عدد من المنتجات هي "thunderbird - firefoxK - firefox ESR".

تفصيلاً، ذكر المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن مايكروسوفت أصدرت تحديثات لمعالجة الثغرات.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وأعطال في الذاكرة، وهجمة انتحال شخصية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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