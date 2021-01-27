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الوزراء: إضافة رقيب قوات مسلحة إلى صندوق مصابي العمليات الإرهابية

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الوزراء: إضافة رقيب قوات مسلحة إلى صندوق مصابي العمليات الإرهابية الوزراء: إضافة رقيب قوات مسلحة إلى صندوق مصابي العمليات الإرهابية

مصراوي Masrawy

12:58 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على إضافة الرقيب أول سابقاً محمد محمد النادي عفيفي، من القوات المسلحة، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، والذي أصيب أثناء تنفيذ مأمورية أمنية، في إطار تكريم أبطال هذا الوطن.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل المركز محل الصندوق، ويباشر اختصاصاته.

جاء ذلك خلال اجتماع الأسبوعي اليوم الأربعاء.​

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