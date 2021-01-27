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قرار حكومي بشأن محصول القطن.. تعرف عليه

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قرار حكومي بشأن محصول القطن.. تعرف عليه قرار حكومي بشأن محصول القطن.. تعرف عليه

مصراوي Masrawy

12:52 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل المركز محل الصندوق، ويباشر اختصاصاته.

وقال بيان رسمي صادر من مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولاً لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.​

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