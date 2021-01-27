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" للطيران" تسيِّر 60 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب.. غدًا

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"مصر للطيران" تسيِّر 60 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب.. غدًا " للطيران" تسيِّر 60 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب.. غدًا

مصراوي Masrawy

12:50 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم الأربعاء، إن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا إلى 60 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 7 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، جدة، أكرا، لندن، أنجامينا، الرياض، كازابلانكا، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، الدمام، باريس، موسكو، إسطنبول، نيويورك، فرانكفورت، فيينا، دبي، بغداد، بحرين، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج، الخرطوم)، و13 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و5 رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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